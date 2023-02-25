Xiangbin Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiangbin Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xiangbin Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xiangbin Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xiangbin Li 17 Mart 1991 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李湘彬 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xiangbin Li Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 8 Mart 2016 tarihinde katılmıştır. Xiangbin Li'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Xiangbin Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xiangbin Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xiangbin Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xiangbin Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında CQ Lifan

17 Şubat 2013 yılında BJ IT

31 Aralık 2013 yılında CQ Lifan

15 Şubat 2014 yılında BJ IT

31 Aralık 2014 yılında CQ Lifan

1 Ocak 2015 yılında BJ IT

8 Mart 2016 yılında NT Zhiyun

Xiangbin Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xiangbin Li şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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