Xiangchuang Yan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiangchuang Yan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xiangchuang Yan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xiangchuang Yan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xiangchuang Yan 5 Eylül 1986 tarihinde Dalian şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 阎相闯 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xiangchuang Yan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Xiangchuang Yan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 21 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Xiangchuang Yan'nin Dalian Professional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xiangchuang Yan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xiangchuang Yan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xiangchuang Yan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xiangchuang Yan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında BJ Guoan

1 Temmuz 2011 yılında DL Shide

31 Aralık 2011 yılında BJ Guoan

1 Mart 2012 yılında DL Shide

1 Şubat 2013 yılında DL Pro Res.

24 Temmuz 2013 yılında GZ Renhe

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

7 Temmuz 2014 yılında HRB Yiteng

1 Ocak 2015 yılında BJ Enterprises

21 Nisan 2022 yılında DL Pro

Xiangchuang Yan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xiangchuang Yan şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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