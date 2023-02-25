Xiangshuo Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiangshuo Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xiangshuo Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xiangshuo Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xiangshuo Zhang 22 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张祥硕 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xiangshuo Zhang Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 11 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Xiangshuo Zhang'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Xiangshuo Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xiangshuo Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xiangshuo Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xiangshuo Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında SX W. Beyond

11 Nisan 2021 yılında CZ Mighty Lions

Xiangshuo Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xiangshuo Zhang şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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