Xiangyu Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiangyu Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xiangyu Chen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xiangyu Chen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xiangyu Chen 17 Şubat 2002 tarihinde ---, Jiangsu şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 陈祥煜 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xiangyu Chen Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Xiangyu Chen'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Xiangyu Chen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xiangyu Chen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xiangyu Chen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xiangyu Chen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2020 yılında FC Imabari

2 Mart 2020 yılında Kochi Utd.

31 Ocak 2021 yılında FC Imabari

11 Mart 2021 yılında SZ FC Res.

14 Temmuz 2021 yılında SZ FC

Xiangyu Chen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xiangyu Chen şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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