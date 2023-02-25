Xianjun Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xianjun Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xianjun Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xianjun Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xianjun Wang 1 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王献钧 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xianjun Wang Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 20 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Xianjun Wang'nin Dalian Professional ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Xianjun Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xianjun Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xianjun Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xianjun Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında DL Yifang

1 Ocak 2019 yılında DL Pro Res.

20 Temmuz 2020 yılında DL Pro

Xianjun Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xianjun Wang şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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