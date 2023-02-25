Xianlong Yi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xianlong Yi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xianlong Yi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xianlong Yi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xianlong Yi 3 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 易县龙 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xianlong Yi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 5 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Xianlong Yi'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xianlong Yi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xianlong Yi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xianlong Yi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xianlong Yi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Haziran 2020 yılında JX Beidamen

31 Aralık 2020 yılında SD Taishan U19

19 Temmuz 2021 yılında ZJ FC

31 Aralık 2021 yılında SD Taishan U19

5 Mayıs 2022 yılında SD Taishan

Xianlong Yi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xianlong Yi şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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