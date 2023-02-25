Xiaobin Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiaobin Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xiaobin Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xiaobin Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xiaobin Zhang 23 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张晓彬 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xiaobin Zhang Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Xiaobin Zhang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 25 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Xiaobin Zhang'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Xiaobin Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xiaobin Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xiaobin Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xiaobin Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2019 yılında TJ Tianhai

31 Aralık 2019 yılında JS Suning

25 Mart 2021 yılında WH Three Towns

Xiaobin Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xiaobin Zhang şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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