Xiaodong Shi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiaodong Shi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Xiaodong Shi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Xiaodong Shi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Xiaodong Shi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiaodong Shi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Xiaodong Shi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiaodong Shi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xiaodong Shi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xiaodong Shi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xiaodong Shi 26 Şubat 1997 tarihinde Shanghai şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 施晓东 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xiaodong Shi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 6 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Xiaodong Shi'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Xiaodong Shi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xiaodong Shi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Xiaodong Shi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xiaodong Shi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında SH SIPG

10 Haziran 2020 yılında NT Zhiyun

31 Aralık 2020 yılında SH Port

6 Mart 2021 yılında NT Zhiyun

Xiaodong Shi kimdir

Xiaodong Shi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xiaodong Shi şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Xiaodong Shi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çin U19 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Xiaodong Shi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Samuel Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samuel Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anton Matveenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Matveenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anton Matveenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Matveenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Frol Panarin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frol Panarin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Frol Panarin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frol Panarin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Dr. Fatih Sütçü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Dr. Fatih Sütçü'nün biyografisi
Dr. Fatih Sütçü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Dr. Fatih Sütçü'nün biyografisi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi