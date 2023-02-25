Xiaodong Shi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiaodong Shi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xiaodong Shi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xiaodong Shi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xiaodong Shi 26 Şubat 1997 tarihinde Shanghai şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 施晓东 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xiaodong Shi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 6 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Xiaodong Shi'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Xiaodong Shi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xiaodong Shi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xiaodong Shi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xiaodong Shi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında SH SIPG

10 Haziran 2020 yılında NT Zhiyun

31 Aralık 2020 yılında SH Port

6 Mart 2021 yılında NT Zhiyun

Xiaodong Shi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xiaodong Shi şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Xiaodong Shi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U19 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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