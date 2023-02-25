Xiaofeng Geng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiaofeng Geng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xiaofeng Geng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xiaofeng Geng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xiaofeng Geng 15 Ekim 1987 tarihinde Shenyang şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 耿晓峰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xiaofeng Geng Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Xiaofeng Geng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 24 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Xiaofeng Geng'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Xiaofeng Geng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xiaofeng Geng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xiaofeng Geng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xiaofeng Geng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2006 yılında SD Luneng

24 Şubat 2014 yılında SH Greenland

31 Aralık 2014 yılında SD Luneng

1 Ocak 2015 yılında SH Shenhua

1 Ocak 2017 yılında HB FC Res.

1 Ocak 2018 yılında HB CFFC

29 Temmuz 2020 yılında IM Zhongyou

31 Aralık 2020 yılında HB FC

8 Nisan 2021 yılında WH Three Towns

31 Aralık 2021 yılında HB FC

24 Nisan 2022 yılında CD Rongcheng

Xiaofeng Geng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xiaofeng Geng şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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