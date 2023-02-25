Xiaofeng Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiaofeng Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xiaofeng Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xiaofeng Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xiaofeng Wang 1 Temmuz 2001 tarihinde Liuyang, Hunan şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王晓峰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xiaofeng Wang Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Apertura Sports GmbH yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 27 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Xiaofeng Wang'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Xiaofeng Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xiaofeng Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xiaofeng Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xiaofeng Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2019 yılında HN SSLM U19

23 Şubat 2020 yılında GZ FC U19

16 Mart 2020 yılında Nagano Parceiro

1 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

27 Ağustos 2022 yılında WH Three Towns

Xiaofeng Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xiaofeng Wang şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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