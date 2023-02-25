Xiaolei Ma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiaolei Ma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xiaolei Ma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xiaolei Ma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xiaolei Ma 19 Ocak 1987 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 马晓磊 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xiaolei Ma Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Xiaolei Ma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Xiaolei Ma'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 28 Şubat 2023 tarihinde bitmektedir.

Xiaolei Ma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xiaolei Ma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xiaolei Ma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xiaolei Ma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2010 yılında AH Jiufang

1 Ocak 2011 yılında SY Shenbei

1 Şubat 2011 yılında Suduva

30 Haziran 2011 yılında SY Shenbei

1 Temmuz 2011 yılında Chongqing F.C.

22 Ocak 2014 yılında MZ Kejia

12 Şubat 2015 yılında CC Yatai

1 Ocak 2016 yılında Changchun Res.

1 Temmuz 2016 yılında SZ Renren

1 Ocak 2018 yılında CD Rongcheng

12 Nisan 2021 yılında SX Chang'an At.

2 Temmuz 2021 yılında CD Rongcheng

5 Temmuz 2021 yılında SC Minzu

31 Aralık 2021 yılında CD Rongcheng

20 Nisan 2022 yılında SC Jiuniu

31 Aralık 2022 yılında CD Rongcheng

Xiaolei Ma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xiaolei Ma şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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