Geçtiğimiz Şubat ayında tanıtılan Mi 10 ailesinin yeni üyesi olan Mi 10 Ultra, Xiaomi tarafından tanıtıldı. Mi 10 ile tasarım açısından benzerlikler taşıyan telefon, kullanıcılar tarafından heyecanla karşılandı. Xiamoi'nin 10. yılında çıkışını gerçekleştiren Mi 10 Ultra, oldukça detaylı tasarım ayrıntılarına sahip. Cihaz, ekran/gövde oranı bakımından üst düzey bir cihaza göre beklentileri karşılıyor. Ayrıca cihazın 6,67 inç büyüklüğünde, 120 Hz'lik bir Full HD+ OLED ekrana sahip olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

BATARYASI İLE GÖZ DOLDURUYOR

Xiaomi, Mi 10 Ultra'nın bataryası ile göz doldurdu. Yeni telefon, 120W gibi oldukça yüksek bir hızlı şarj kapasitesine sahip ve bu hızlı şarj ile 4500 mAh'lik bataryanın 20 dakikadan kısa bir sürede tam şarj olacağı söyleniyor.

Mi 10 Ultra, kamera konusunda son derece iddialı bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. 48 megapiksellik yüksek çözünürlüklü bir ana kameraya sahip olan cihaz, 12 MP'lik bir telefoto (2x optik zoom), 48 MP'lik ikinci bir telefoto (5x optik zoom) ve 20 MP'lik bir ultra geniş açılı kameraya sahip. Ayrıca cihazın önündeki kamera deliğinde de 20 MP'lik bir selfie kamerasının yer aldığını belirtelim.

İşte Xiaomi Mi 10 Ultra'nın teknik özellikleri ve fiyatı...

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İşlemci: Snapdragon 865+

RAM: 8/12/16 GB

Depolama: 128/256/512 GB

Ekran: 6,67 inç Full HD+ 120 Hz OLED

Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 48 MP + 20 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 4500 mAh

İşletim Sistemi: Android 10

Mİ 10 ULTRA'NIN FİYATI

8 GB RAM + 128 GB depolama - 5299 Yuan

8 GB RAM + 256 GB depolama - 5599 Yuan

12 GB RAM + 256 GB depolama - 5999 Yuan

16 GB RAM + 512 GB depolama - 6999 Yuan