Dünyada en fazla satış rakamlarına ulaşan Xiaomi'nin, yeni telefonları sızdırıldı. Mi 10T ve Mi 10T Pro modellerinin Avrupa fiyatları böylelikle ortaya çıktı. İki telefonun fiyatları da Amazon’un İspanya için hazırladığı bir sayfada tespit edildi.

Mi 10T Pro modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile donatılan sürümü 640 avro (euro) karşılığında satın alınabilecek. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına ev sahipliği yapan sürümün fiyatı ise 665 avro - 675 avro (euro) arasında olacak.

Mi 10T de gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden alıyor. Kendisinin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile taçlandırılan versiyonu 547 avro (euro). Bu ürünün 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan sürümü hakkında henüz bir fiyat bilgisine sahip değiliz.

Fiyat ve tasarım konusunda birbirinden çok da farklı olmayan Mi 10T ve Mi 10T Pro modelleri kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.