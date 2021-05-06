Xiaomi Mi 11 ve Xiaomi Mi 11 Lite, Türkiye'de satışa sunuldu!
Çinli teknoloji markası Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Lite Türkiye pazarında satışa sunuldu. Söz konusu fotoğrafların satış fiyatı ve özellikleri haberimizde yer almaktadır...
Çinli teknoloji markası olan Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonları Mi 11 ve Mi 11 Lite'ı Türkiye pazarında satışa sundu. Türkiye'de uygun fiyat politikasını izleyen Xiaomi, bu kez amiral gemisi modelini yüksek fiyattan satmakta.
XİAOMİ 11 256 GB 10.499 TL
Xiaomi Mi 11 Lite 128 GB modeli 4.299 TL'den, Xiaomi Mi 11 128 GB modeli 9.999 TL'den ve Xiaomi Mi 11 256 GB modeli ise 10.499 TL'den satılıyor. Bu modellerin Xiaomi Türkiye garantili olduğunu belirtelim. Ayrıca Xiaomi Mi 11 alana Xiaomi Mi Watch akıllı saat hediye ediliyor. 1.000 TL değerindeki saatin hediye edilmesi büyük bir avantaj olabilir.
Mi 11, Snapdragon 888 yonga setinden beslenmektedir. Aynı zamanda Mi 11, 6.81 inç büyüklüğünde ve 3200 x 1440 çözünürlüğündedir. 120 Hz'lik AMOLED ekranı bulunmaktadır. Cihazın arkasında 108 MP + 13 MP + 5 MP çözünürlüğünde kamera kurulum önde ise 20 MP'lik selfie kamerası yer almakta.
XİAOMİ Mİ 11 ÖZELLİKLERİ
6.81 inç büyüklüğünde 3200×1440 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli AMOLED ekran / Corning Gorilla Glass Victus koruma
Snapdragon 888 yonga seti
Adreno 660 GPU
8GB LPPDDR5 3200MHz RAM / 12GB 3200MHz LPPDDR5 RAM
128GB / 256GB UFS 3.1 dahili depolama
108 MP 1/ 1.33″ Samsung sensör f/1.85 diyafram ana + 13 MP 123 ultra geniş açılı lens f/2.4 diyafram + 5 MP telemacro kamera f/2.4 diyafram
20 MP f/2.4 diyafram ön kamera
Boyutlar: 164.3x 74.6 x 8.06mm Ağırlık: 196 gram
5G SA/NSA Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax 8 x / MU-MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5), NFC, USB Type-C
55W hızlı şarj destekli 4.600 mAh kapasiteli batarya
XİAOMİ Mİ 11 LİTE ÖZELLİKLERİ
- 6,55 inç büyüklüğünde 1080 × 2400 çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran
- Sekiz Çekirdekli Snapdragon 732 yonga seti
- Adreno 642 GPU
- 6GB / 8GB LPDDR4X RAM
- 64GB / 128GB (UFS 2.2) depolama
- microSD ile genişletilebilir bellek
- f/1.79 diyafram açıklığına sahip 64MP arka kamera + f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8MP 119 ° ultra geniş sensör + f/2.4 diyafram açıklığına sahip 5MP telemakro makro kamera
- 20MP ön kamera
- Yana monte parmak izi sensörü, IR sensörü
- USB Type-C ses, Stereo hoparlörler, Yüksek Çözünürlüklü Ses
- Boyutlar: 160,53 x 75,72 x 6,81 mm; Ağırlık: 159g (5G) / 157g (4G)
- Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, VoWiFi, Bluetooth 5.2 (5.1 in 4G), GPS / GLONASS / Beidou, USB Type-C, NFC
- 33W hızlı şarjlı 4250 mAh kapasiteli batarya
(Teknolojioku)