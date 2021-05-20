Xiaomi Mi Band 6 yeni güncellemesi ne 2021? Yeni güncelleme nasıl yapılır? Xiaomi Mi Band 6 Türkiyedeki fiyatı ne kadar 2021?
Ünlü teknoloji şirketi Xiaomi, Xiaomi Mi Band 6 akıllı bilekliği için kısa süre önce yeni bir yazılım güncellemesi yayımlamasının ardından vatandaşlar, Xiaomi Mi Band 6 yeni güncellemesi ne 2021? Yeni güncelleme nasıl yapılır? Xiaomi Mi Band 6 Türkiyedeki fiyatı ne kadar 2021? sorularını aratmaya başladı. İşte detaylar...
Xiaomi Mi Band 6 yeni güncellemesi ne 2021? Yeni güncelleme nasıl yapılır? Xiaomi Mi Band 6 Türkiyedeki fiyatı ne kadar 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.
XİAOMİ Mİ BAND 6 GÜNCELLEMESİ NE? XİAOMİ Mİ BAND 6 GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?
Xiaomi Mi Band 6 akıllı bilekliğin yeni güncellemesi belli oldu. Xiaomi’nin akıllı bileklik için yayınladığı 1.0.1.32 sürüm numaralı güncelleme ile Mi Band 6 sahipleri artık bileklik üzerinden görüntüledikleri metin mesajlarına yanıt verebilecekler. Güncelleme, Mi Fit uygulaması üzerinden indiriliyor. Güncellemeyi yapmadan önce de Mi Fit uygulamasının en güncel sürümde olduğuna göz atmanız gerekiyor.
GÜNCELLEME İLE GELENLER
- Pomodoro işlevi eklendi.
- Dış mekan koşusu için hız hedefi ayarını artırın.
- Android telefonlar gelen aramayı ve kısa mesaj yanıtını destekler.
- Toplu taşıma kartı: Greentown Pass (Transportation Union), Ganzhou Pass ve Shaoxing Pass için yeni eklenen destek
- Hata düzeltmeleri
TÜRKİYE'DE FİYATI NE KADAR?
Türkiye fiyatı şu sıralar 400 TL seviyesinde olan akıllı bilekliğin tüm özelliklerine değinmek gerekirse;
XİAOMİ Mİ BAND 6 ÖZELLİKLERİ
- 1,53 inç büyüklüğünde 152 × 486 piksel çözünürlüklü AMOLED ekran, 24 bit renkli dokunmatik ekran, 450 nit parlaklık, 3D çizilmeye dayanıklı cam, AF kaplama, 326PPI yoğunluk
- Zamanı, adımları, kalp atış hızını, aktiviteleri, hava durumunu, uygulamalardan gelen bildirimleri, aramaları ve daha fazlasını gösterir
- Fotopletismografi (PPG) / Kalp atış hızı sensörü, Kan oksijen sensörü
- REM ve uykuda nefes alma kalitesi ile 24 saat uyku takibi, kondisyon takibi, Hareketsizlik hatırlatma
- 30 fitness modu (açık havada koşu, yürüyüş, bisiklete binme, kapalı alanda koşu, yüzme, egzersiz, kapalı alanda bisiklet, eliptik makine, ip atlama, yoga, kürek makinesi, Kapalı alan sporu, Kapalı alanda buz pateni, HIIT, Temel antrenman, Esneme, Step, Jimnastik, Pilates, Sokak dansı, Dans, Zumba, Kriket, Bowling, Basketbol, Voleybol, Masa tenisi, Badminton, Boks ve Kickboks)
- 6 otomatik fitness takibi (yürüyüş, koşu bandı, açık havada koşu, açık havada bisiklet, kürek makinesi ve eliptik makine)
- PAI sağlık analizi, Kadın sağlığı takibi: Adet döngüsü,
- Üç Eksenli İvme Ölçer + Üç Eksenli Gyro, Kapasitif Aşınma İzleme Sensörü, Basınç değerlendirmesi, Solunum eğitimi, Uzaktan deklanşör kontrolü
- Xiao Ai sesli asistan (NFC modeli)
- 5ATM (50 metre) suya dayanıklılık
- Bluetooth 5.0 LE, NFC (pazara bağlı)
- Boyutlar: 47,4 × 18,6 × 12,7 mm; Ağırlık: 12,8 g / 13 g (NFC)
- 14 güne kadar kullanım süresi sunan 125 mAh pil