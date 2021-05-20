Xiaomi Mi Band 6 yeni güncellemesi ne 2021? Yeni güncelleme nasıl yapılır? Xiaomi Mi Band 6 Türkiyedeki fiyatı ne kadar 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

XİAOMİ Mİ BAND 6 GÜNCELLEMESİ NE? XİAOMİ Mİ BAND 6 GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

Xiaomi Mi Band 6 akıllı bilekliğin yeni güncellemesi belli oldu. Xiaomi’nin akıllı bileklik için yayınladığı 1.0.1.32 sürüm numaralı güncelleme ile Mi Band 6 sahipleri artık bileklik üzerinden görüntüledikleri metin mesajlarına yanıt verebilecekler. Güncelleme, Mi Fit uygulaması üzerinden indiriliyor. Güncellemeyi yapmadan önce de Mi Fit uygulamasının en güncel sürümde olduğuna göz atmanız gerekiyor.

GÜNCELLEME İLE GELENLER

Pomodoro işlevi eklendi.

Dış mekan koşusu için hız hedefi ayarını artırın.

Android telefonlar gelen aramayı ve kısa mesaj yanıtını destekler.

Toplu taşıma kartı: Greentown Pass (Transportation Union), Ganzhou Pass ve Shaoxing Pass için yeni eklenen destek

Hata düzeltmeleri

TÜRKİYE'DE FİYATI NE KADAR?

Türkiye fiyatı şu sıralar 400 TL seviyesinde olan akıllı bilekliğin tüm özelliklerine değinmek gerekirse;

XİAOMİ Mİ BAND 6 ÖZELLİKLERİ