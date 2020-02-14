Xiaomi Mi Note 10 Pro n11.com'da satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Mi Note 10 Pro, n11.com'da tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre,108 megapiksellik beşli kameraya sahip olan Xiaomi Note 10 Pro, 256 GB dahili hafızası, 6,47 inç 3D kavisli ekranı, ekran içi parmak izi sensörü ve 5260 mAh piliyle öne çıkıyor.

Xiaomi'nin yeni ürünü ve Airdots kulaklık hediyesi n11.com'da satışa sunuldu.

Ürün, üzerinde Qualcomm 7 serisinin en güçlü yongası Snapdragon 730G'yi barındırıyor. 157.8 x 74.2 x 9.67 mm büyüklüğündeki ve 208 gram ağırlığındaki telefon, 8 GB belleğinin yanı sıra 256 GB dahili depolama alanı sunuyor.

Ekran içi parmak izi sensörü ile kilit açma hassasiyeti artırılan Note serisinin yeni üyesi, NFC özelliğinin yanı sıra 5260 mAh kapasiteli piliyle de uzun kullanım süresi sunuyor.

30W hızlı şarj adaptörü ile 65 dakikada yüzde 100 şarj imkanı sağlayan ürünün, MIUI ara yüzü bulunuyor.

Kaynak: AA