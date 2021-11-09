Xiaomi, MIUI 13 güncellemesi için geri sayıma başladı!

Xiaomi firması, her yıl arayüze yapılan güncellemeye MIUI 12'nin ardından bir süre ara vermişti. Pandemi sürecinin de yakından etkilediği ifade edilen bu güncellemeler uzun zamandır 12'de takılı kalmıştı. Çeşitli revizyonlar ile MIUI 12 ile yoluna devam eden Xiaomi, yeni güncellemesi için kullanıcılarına müjdeli haberi duyurarak tarih vermişti. Ayrıca Çinli teknoloji devinin yeni güncellemeyi hangi modellere getireceği de belli oldu.

YENİ TELEFONLA BİRLİKTE ÇIKACAK

Xiaomi’nin kurucusu Lei Jun, kullanıcı arayüzünün yıl sonuna gelmeden kullanıcılara sunulmaya başlanacağını ifade etti. Şirketin önümüzdeki ay Qualcomm Snapdragon 898 işlemcili Xiaomi 12‘yi de duyuracağı tahmin ediliyor. Yeni amiral gemisini MIUI 13 yüklü şekilde geleceğive bu güncellemeye sahip ilk telefon olacağı ifade ediliyor. Öte yandan şirket, yapılacak güncellemeyi, 2022 içinde Xiaomi’nin portföyünün büyük kısmına ulaştırılmayı hedefliyor.

ÇIKIŞ TARİHİ ERTELENMİŞTİ

Daha önce çıkan haberlere göre MIUI 13’ün normal şartlar altında Mi Mix 4’le birlikte dağıtıma çıkması düşünülüyordu. Ancak geliştiricilerin kullanıcı arayüzünü geliştirmek için biraz daha zamana ihtiyaç duyduğu ifade edilerek çıkış tarihinin geciktiği belirtilmişti. Kullanıcı arayüzü Xiaomi 12’nin çıkışı için hazır hâle gelecek gibi görünüyor.

PİL OPTİMİZASYONUNU ARTIRIYOR

MIUI 13 için tarih veren Xiaomi kurucusu Lei Jun, bir yandan da MIUI 12.5’in ile birlikte getirilen pil optimizasyonları konusunda da bilgilendirmelerde bulundu. Lei’ye göre MIUI 12.5 arayüzü, Xiaomi’nin telefonlarında uzun pil ömrü olmasının en önemli faktörlerinde biri olarak öne çıkıyor. MIUI 13’ün de bu alanda iyileştirmeler yaparak süreyi uzatmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Xiaomi tarafından yayımlanan MIUI 13 güncellemesi alacak telefon listesi şu şekilde:

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Pro

Redmi K40

Redmi Note 9T

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K30s

Redmi K30 Ultra

Redmi 9 Prime

Redmi 9i

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi 9C

Redmi 10X Pro 5G

Redmi 10X 5G

Redmi-10X 4G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 5G Racing

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9

Redmi K30 Pro Zoom

Redmi K30 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi 9

Redmi K20 Pro Premium

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K20 Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi Fold

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10s

Xiaomi Mi 10T Pro 5G

Xiaomi Mi 10T 5G

Xiaomi Mi 10T Lite 5G

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Youth 5G

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Xiaomi Mi 10 5G

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9 ExplorerPoco M2 Reloaded

Poco X3 Pro

Poco F3

Poco X3 NFC

Poco X3

Poco M2 Pro

Poco M2

Poco F2 Pro

Poco X2

Poco C3

Black Shark 4 Pro

Black-Shark 4

Black Shark 3 Pro

Black Shark 3

Black Shark 2 Pro

Black Shark 2

Black Shark 3S