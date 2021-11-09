Xiaomi, MIUI 13 güncellemesi için geri sayıma başladı!
Her yıl çıkardığı arayüz güncellemeleriyle kullanıcılarına farklı bir deneyim sunan Xiaomi, MIUI 13 güncellemesi için tarih verdi. Milyonlarca kullanıcının merakla beklediği bu güncellemeyi alacak telefonların listesi de belli oldu.
Xiaomi firması, her yıl arayüze yapılan güncellemeye MIUI 12'nin ardından bir süre ara vermişti. Pandemi sürecinin de yakından etkilediği ifade edilen bu güncellemeler uzun zamandır 12'de takılı kalmıştı. Çeşitli revizyonlar ile MIUI 12 ile yoluna devam eden Xiaomi, yeni güncellemesi için kullanıcılarına müjdeli haberi duyurarak tarih vermişti. Ayrıca Çinli teknoloji devinin yeni güncellemeyi hangi modellere getireceği de belli oldu.
YENİ TELEFONLA BİRLİKTE ÇIKACAK
Xiaomi’nin kurucusu Lei Jun, kullanıcı arayüzünün yıl sonuna gelmeden kullanıcılara sunulmaya başlanacağını ifade etti. Şirketin önümüzdeki ay Qualcomm Snapdragon 898 işlemcili Xiaomi 12‘yi de duyuracağı tahmin ediliyor. Yeni amiral gemisini MIUI 13 yüklü şekilde geleceğive bu güncellemeye sahip ilk telefon olacağı ifade ediliyor. Öte yandan şirket, yapılacak güncellemeyi, 2022 içinde Xiaomi’nin portföyünün büyük kısmına ulaştırılmayı hedefliyor.
ÇIKIŞ TARİHİ ERTELENMİŞTİ
Daha önce çıkan haberlere göre MIUI 13’ün normal şartlar altında Mi Mix 4’le birlikte dağıtıma çıkması düşünülüyordu. Ancak geliştiricilerin kullanıcı arayüzünü geliştirmek için biraz daha zamana ihtiyaç duyduğu ifade edilerek çıkış tarihinin geciktiği belirtilmişti. Kullanıcı arayüzü Xiaomi 12’nin çıkışı için hazır hâle gelecek gibi görünüyor.
PİL OPTİMİZASYONUNU ARTIRIYOR
MIUI 13 için tarih veren Xiaomi kurucusu Lei Jun, bir yandan da MIUI 12.5’in ile birlikte getirilen pil optimizasyonları konusunda da bilgilendirmelerde bulundu. Lei’ye göre MIUI 12.5 arayüzü, Xiaomi’nin telefonlarında uzun pil ömrü olmasının en önemli faktörlerinde biri olarak öne çıkıyor. MIUI 13’ün de bu alanda iyileştirmeler yaparak süreyi uzatmayı hedeflediği ifade ediliyor.
Xiaomi tarafından yayımlanan MIUI 13 güncellemesi alacak telefon listesi şu şekilde:
Redmi Note 10 Pro
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10
Redmi Note 10S
Redmi Note 10 Pro Max
Redmi K40 Pro+
Redmi K40 Pro
Redmi K40
Redmi Note 9T
Redmi 9T
Redmi 9 Power
Redmi Note 9 5G
Redmi Note 9 Pro 5G
Redmi K30s
Redmi K30 Ultra
Redmi 9 Prime
Redmi 9i
Redmi 9
Redmi 9A
Redmi 9C
Redmi 10X Pro 5G
Redmi 10X 5G
Redmi-10X 4G
Redmi K30i 5G
Redmi K30 5G Racing
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9
Redmi K30 Pro Zoom
Redmi K30 Pro
Redmi Note 9S
Redmi Note 9 Pro Max
Redmi 9
Redmi K20 Pro Premium
Redmi K30
Redmi K30 5G
Redmi K20 Pro
Xiaomi Mi 11X
Xiaomi Mi 11X Pro
Xiaomi Mi 11 Ultra
Xiaomi Mi 11 Pro
Xiaomi Mi 11i
Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Xiaomi Mi 11 Lite
Xiaomi Mi Fold
Xiaomi Mi 10i 5G
Xiaomi Mi 11
Xiaomi Mi 10s
Xiaomi Mi 10T Pro 5G
Xiaomi Mi 10T 5G
Xiaomi Mi 10T Lite 5G
Xiaomi Mi Note 10 Lite
Xiaomi Mi 10 Youth 5G
Xiaomi Mi 10 Lite 5G
Xiaomi Mi 10 Pro 5G
Xiaomi Mi 10 5G
Xiaomi Mi 10 Ultra
Xiaomi Mi Note 10
Xiaomi Mi Note 10 Pro
Xiaomi Mi CC9 Pro
Xiaomi Mi Mix Alpha
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
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