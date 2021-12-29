Xiaomi kullanıcılarının heyecan içerisinde beklediği o etkinlik gerçekleşti. Şirket düzenlediği lansmanla Android tabanlı arayüzü MIUI‘ın yeni versiyonunu görücüye çıkardı. MIUI 13, tamamen değişmiş ve güncellenmiş olarak çıkıyor. Bu durum da yeniliklerin olmasını kaçınılmaz hale getiriyor. Bu bağlamda, Xiaomi Miui 13 güncellemesi ne zaman gelecek? Miui 13'ün yeni özellikleri neler olacak? Güncelleme hangi telefonları kapsayacak? Detaylar haberimizde...

XIAOMI MIUI 13 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

Yapılan açıklama doğrultusunda 2022’nin Ocak ayında MIUI 13 güncelleme olarak sunulmaya başlanacak. Fakat ilk olarak Xiaomi 12 serisi telefonlarda çıkacak. Bahsi geçen serinin telefonları kutu içerisinden direkt olarak MIUI 13 kurulmuş olarak çıkacak.

XIAOMI MIUI 13'ÜN YENİ ÖZELLIKLERİ NELER OLACAK?

MIUI 13'ün yeniliğinin odak noktası tasarım kısmında. Bu kısma ek olarak optimizasyon ve performans alanları da ciddi geliştirmeye uğramış durumda.

Performans artışı yüzde 50'nin üzerinde

Xiaomi MIUI 13 ile performansa vurgu yapmış durumda. MIUI 12’yle kıyaslandığında performans artışının yüzde 52 olduğu belirtiliyor. Bir önceki sürüm 12.5 ile kıyas yapıldığında ise oran yüzde 20 ila 26 arasında değişiyor. Bu performans artışlarına karşın pil tüketiminde bir denge bulunuyor.

Arayüz, konum ve saat gibi farklı etkenlere bağlı olan uygulamalar kullanılmadığında tespit ediyor ve kapatarak güç tüketmesini engelliyor. Bunlar haricinde MIUI 13, daha iyi enerji tasarrufu modu, akıllı araçlar, Android 12 ve sanal ram uzantısını da Xiaomi telefonlara ekliyor.

Güvenlik oldukça arttırılmış durumda

Xiaomi güvenlik ile ilgili çalışmalarında “elektronik sahtekarlık koruması” adı verilen yeni sistemini devreye soktu. Sistem üç aşamadan oluşuyor. Kullanıcılar sadece sadece yüzlerin değil aynı zamanda vücutlarının üst kısmında yer alan diğer fiziksel özelliklerini de sisteme kaydediyor. Bu şekilde benzer simaya sahip olan kişiler bile telefonun kilidini açamıyorlar. Sistemin çok başarılı sonuçlar verdiği belirtiliyor.

En büyük yenilik tasarımda

MIUI 13'ün getirdiği en büyük yenilik tasarım kısmında olacak. Şirket radikal bir karara imza atarak yazı karakterinde değişikliğe gidiyor. Yeni yazı karakterinin ismi Mi Sans olacak. Yeni yazı karakteri hem boşluk hem de karakter görünümü açısından daha simetrik hale gelmiş durumda.

Bu yeniliğe ilave olarak Android 12’nin Material You teması bu arayüzde de yer alıyor. Bu şekilde kişiselleştirilmiş bir deneyim Xiaomi kullanıcılarına sunuluyor. İlave olarak ikon paketleri ve uygulama görünümleri de değişime uğrayarak farklı bir hüviyete bürünüyor.

GÜNCELLEME HANGİ TELEFONLARI KAPSAYACAK?

MIUI 13 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar

Mi 9, Mi 9 Pro, Mi 9 SE, Mi 9 Lite (Android 11)

Mi 9T, Mi 9T Pro (Android 11)

Mi CC9, Mi CC9 Pro (Android 11)

Mi Note 10, Mi Note 10 Lite, Mi Note 10 Pro

Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite, Mi 10 Lite Zoom, Mi 10 Ultra

Mi 10S

Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 5G

Mi 11i, Mi 11 Lite

Mi 11X, Mi 11X Pro

Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi CIVI

Xiaomi Mix 4

Mi Mix Fold

MIUI 13 alacak Redmi modelleri

Redmi 9A, Redmi 9AT, Redmi 9A Sport (Android 11)

Redmi 9i, Redmi 9i Sport (Android 11)

Redmi 9C, Redmi 9C NFC (Android 11)

Redmi 9, Redmi 9 Active (Android 11)

Redmi 9, Redmi 9 Prime (Android 11)

Redmi 9 Power, Redmi 9t

Redmi 10X 4G (Android 11)

Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro

Redmi 10, Redmi 10 prime

Redmi K20 Android 11)

Redmi K20 Pro (Android 11)

Redmi K20 Pro Premium

Redmi K30 4G, Redmi K30 5G, Redmi K30 Speed ​​Edition, Redmi K30 Pro, Redmi K30 Pro Zoom, Redmi K30 Ultra

Redmi k30i 5g

Redmi K30S Ultra

Redmi K40, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro+

Redmi k40 Gaming Edition

Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T (Android 11)

Redmi Note 9 (Android 11)

Redmi Note 8 2021

Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9t 5g

Redmi Note 9s

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max, Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 10, Redmi Note 10s

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T

Redmi Note 10 je

Redmi Note 10 Pro (global model)

Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro

MIUI 13 alacak POCO modelleri

POCO F2 Pro

POCO F3, POCO F3 GT

POCO X2

POCO X3 Hindistan modeli

POCO X3 Pro, POCO X3 NFC, POCO X3 GT

POCO M2, POCO M2 Reloaded (Android 11)

POCO M3, POCO M3 Pro 5G

POCO M2 Pro

POCO M4 Pro 5G

POCO C3, POCO C31 (Android 11)