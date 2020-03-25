Xiaomi Redmi Note 9S fiyatı ortaya çıktı! İşte Xiaomi Redmi Note 9S özellikleri

Redmi Note 9S geliyor! Merakla beklenen Xiaomi serisi için bazı bilgiler ortaya çıktı bile. İşte Xiaomi Redmi Note 9S fiyatı ve Xiaomi Redmi Note 9S özellikleri...

Xiaomi, Redmi Note serisine yeni bir halka eklemeye hazırlanıyor. Redmi Note 9S ismini taşıması kuvvetle muhtemel olan cihaz, 6.67 inç'lik ekranıyla geliyor. IPS LCD ekran kullanan ve 2400x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunan cihazın ekran/kasa oranı ise yüzde 91'i bulouyor. Ön yüzünde ekrana gömülü kamera tasarımıyla dikkat çeken cihaz, 16 MP çözünürlüğünde selfi görüntüler alabiliyor.

Snapdragon işlemci

Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisinden gücünü alan telefonun arka yüzüne geldiğimizde ise dört kamera göze çarpıyor. Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde görüntü alırken, bu kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve de 2 MP derinlik algılama sensörü eşlik ediyor.

Batarya konusunda da kullanıcıları tatmin edeceğe benzeyen Redmi Note 9S, 5020 mAh kapasiteli batarya kullanıyor. 18W hızlı şarj teknolojisini de kullanan batarya bir yana cihaz iki farklı model olarak satışa çıkacak. 4 GB RAM + 64 GB dahili hafızalı olan ve 6 GB RAM + 128 GB depolama hafızalı model kullanıcıların karşısında olacak.

Xiaomi Redmi Note 9S fiyatı

Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle ekranı darbelere dayanıklı bir yapıda olan telefonun ağırlığı ise 209 gram seviyesinde. Cihazda 3.5 mm kulaklık girişi de yer alırken, fiyatlar şöyle oldu: 4 GB RAM'li model 180 dolar, 6 GB RAM'li model ise 200 dolar...

Ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

Xiaomi Redmi Note 9S özellikleri

Xiaomi'nin alt markası Redmi, Redmi Note 9S'i Singapur'da resmi olarak tanıttı. Dörtlü kamera kurulumuyla gelen telefon, Hindistan'da piyasaya sürülen Redmi Note 9 Pro ile benzerlikler gösteriyor.

Redmi Note 9S, Interstellar Black, Aurora Blue ve Glacier White renk seçenekleriyle geliyor. Cihazın ön tarafında 3D kavisli ekran bulunuyor. Ayrıca ekran üzerindeki deliğe yerleştirilmiş bir selfie kamerası ve arka tarafta dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Xiaomi, telefonun ön, arka kısmının ve kameraların Gorilla Glass 5 ile korunduğunu açıkladı ve cihazın su sıçramalarına karşı dirençli olduğunu belirtti.

Cihazın arka tarafındaki dörtlü kamera sisteminde 48 MP f/1.79 Samsung ISOCELL GM2 sensörü, 8 MP 119 derece ultra geniş açılı sensör, 5 MP f/2.4 makro sensörü ve 2 MP f/2.4 derinlik sensörü var. Önde, TÜV Rheinland sertifikalı FHD+ çözünürlüğe ve 20:9 en boy oranına sahip, sinematik 6.67 inç bir Tiny DoyDisplay ekran bulunuyor. Ayrıca ekran deliği içinde 16 MP selfie kamerası yer alıyor.

Xiaomi, telefonun 64 GB versiyonunun 180 dolar, 128 GB versiyonunun ise 200 dolardan satışa sunulacağını açıkladı.

Redmi Note 9S'in teknik özellikleri: