Xiaomi telefonda tahtı devraldı! Çinli teknoloji firması Samsung ve Apple'ı geride bıraktı!

Counterpoint Research’ün bu ay için yaptığı araştımaya göre Xiaomi, 2021’in ikinci çeyreği için satışlar açısından da dünyanın iki numaralı markası oldu. Şirket toplamda 2011’deki kuruluşundan bu yana 800 milyona yakın akıllı telefon satışında bulundu. Huawei'in yaşadığı düşüşün ardından, Xiaomi'nin bu boşluğu doldurmak için gösterdiği çabanın karşılığını aldığı söyleniyor.

"EN HIZLI GELİŞEN ŞİRKET"

Haziran ayında Samsung arz kısıtlamaları yaşamıştı ve bu nedenle yaşanılan düşüş, Xiaomi’ye yardımcı oldu. Çin pazarı ve Samsung hakkında yorumda bulunan Analist Varun Mishra, “Xiaomi, daha düşük seviyeli şehirlerdeki agresif genişlemesiyle ve Redmi 9, Redmi Note 9 ve Redmi K serisinin sağlam performansını sürdürmesiyle en hızlı gelişen şirket oldu” dedi.

SAMSUNG'UN BOŞLUĞUNDAN YARARLANDI

Vietnam'da yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle, Samsung’un üretimi Haziran belli bir oranda azaldı. Bu nedenle Güney Koreli teknoloji devinin büyük bir durulma yaşadığını söyleyebiliriz.. Mishra, “Güçlü orta sınıf portföyü ve geniş pazar kapsamı ile Xiaomi, Samsung’un A serisinin bıraktığı kısa vadeli boşluktan en çok yararlanan oldu” açıklamasında bulundu.