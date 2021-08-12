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Xiaomi telefonda tahtı devraldı! Çinli teknoloji firması Samsung ve Apple'ı geride bıraktı!

Çinli teknoloji firması Xiaomi, Apple'ın ardından Güney Koreli rakibi Samsung'u da geride bırakarak dünyanın birinci akıllı telefon üreticisi oldu. Xiaomi'nin gösterdiği bu hızlı gelişim, Apple'ın ilk zamanlarındaki gibi görülüyor.

Xiaomi telefonda tahtı devraldı! Çinli teknoloji firması Samsung ve Apple'ı geride bıraktı!

Counterpoint Research’ün bu ay için yaptığı araştımaya göre Xiaomi, 2021’in ikinci çeyreği için satışlar açısından da dünyanın iki numaralı markası oldu. Şirket toplamda 2011’deki kuruluşundan bu yana 800 milyona yakın akıllı telefon satışında bulundu. Huawei'in yaşadığı düşüşün ardından, Xiaomi'nin bu boşluğu doldurmak için gösterdiği çabanın karşılığını aldığı söyleniyor.

Xiaomi telefonda tahtı devraldı! Çinli teknoloji firması Samsung ve Apple'ı geride bıraktı!

"EN HIZLI GELİŞEN ŞİRKET"

Haziran ayında Samsung arz kısıtlamaları yaşamıştı ve bu nedenle yaşanılan düşüş, Xiaomi’ye yardımcı oldu. Çin pazarı ve Samsung hakkında yorumda bulunan Analist Varun Mishra, “Xiaomi, daha düşük seviyeli şehirlerdeki agresif genişlemesiyle ve Redmi 9, Redmi Note 9 ve Redmi K serisinin sağlam performansını sürdürmesiyle en hızlı gelişen şirket oldu” dedi.

Xiaomi telefonda tahtı devraldı! Çinli teknoloji firması Samsung ve Apple'ı geride bıraktı!

SAMSUNG'UN BOŞLUĞUNDAN YARARLANDI

Vietnam'da yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle, Samsung’un üretimi Haziran belli bir oranda azaldı. Bu nedenle Güney Koreli teknoloji devinin büyük bir durulma yaşadığını söyleyebiliriz.. Mishra, “Güçlü orta sınıf portföyü ve geniş pazar kapsamı ile Xiaomi, Samsung’un A serisinin bıraktığı kısa vadeli boşluktan en çok yararlanan oldu” açıklamasında bulundu.

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