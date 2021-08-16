Xiaomi'den dev özellik! 100 W''lık kablosuz şarj ünitesi tanıtıldı!

Çıkardığı telefonlar ile popülaritesini artıran Xiaomi, diğer teknolojik ürünleri ile de kullanıcılarına farklı deneyimler sunuyor. Son olarak Mi Mix 5 modelini çıkarmaya hazırlanan şirket bunun yanında yeni şarj ünitesini de görücüye çıkardı. Piyasaki diğer markaların 25 W ile sunduğu kablosuz şarj ünitesi Xiaomi tarafından 100 W ile çıkacak.

GÖRÜNTÜSÜYLE BEĞENİ TOPLADI

Isı koruması başta olmak üzere gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılan ürün, Qi de dahil olmak üzere kablosuz şarj destekli her cihazla birlikte kullanılabilecek. Özellikle telefonların durduğu kısmı çok güzel tasarlanan ve kullanıcılar tarafından beğeni toplayan bu ürün, 92 dolar gibi bir fiyatla ilk olarak Çin pazarında satışa sunulacak. Ürünün ilerleyen zamanda Avrupa pazarı ve Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.

ÇIKIŞ TARİHİ İÇİN ACELE EDİLMİYOR

Firma daha önce HyperCharge adını verdiği bir hızlı şarj sistemi ile büyük ses getirmişti. Söylenilene göre Xiaomi 2022'de Mi Mix5 modelini çıkaracak ve 200W hızlı şarj desteğini sunacak. 120W hızlı kablosuz şarjın ise 2022 için erken olduğu, Mi Mix 5’de ise 50W kablosuz şarj desteğinin olacağı ifade ediliyor.