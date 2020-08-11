Xiaomi'den kullanıcılarını sevindiren yeni gelişme!

Shiftdelete'ın haberine göre, akıllı cihaz sektörüne girişinin 10. yılını kutlayan Xiaomi‘nin yeni bir akıllı telefon ile karşımıza çıkacağının bilgisi paylaşılmıştı. Bu bağlamda Xiaomi Mi 10 Ultra olarak adlandırılan telefonun tanıtılmasına kısa bir süre kalırken, ülkemizdeki kullanıcıları sevindiren bir kampanyanın müjdesi geldi.

ESKİYİ GETİR YENİYİ GÖTÜR KAMPANYASI

Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyası kapsamında ülkemizdeki Mi Store’lara eski Xiaomi ürünlerinizi götürerek, yenilerini indirimli bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Bu durumda yeni Xiaomi’lere 1000 TL’ye varan indirimlerle sahip olmak mümkün oluyor.

Ülkemizde şu anda 19 adet Mi Store mağazası bulunuyor. Bu mağazalardan 10’u İstanbul’da, 2’si Ankara, 2’si ise İzmir‘de mevcut. Buna ek olarak da Hatay, Bursa, Konya, Eskişehir ve Antalya‘da Mi Store mağazaları bulunuyor.