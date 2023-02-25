Xiaotian Shi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiaotian Shi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xiaotian Shi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xiaotian Shi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xiaotian Shi 6 Mart 1990 tarihinde Shenyang şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 石笑天 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xiaotian Shi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 27 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Xiaotian Shi'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xiaotian Shi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xiaotian Shi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xiaotian Shi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xiaotian Shi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2014 yılında Liaoning FC

9 Şubat 2015 yılında BJ Guoan

31 Aralık 2015 yılında Liaoning FC

18 Şubat 2019 yılında CC Yatai

29 Nisan 2022 yılında CQ Liangjiang

27 Mayıs 2022 yılında HN S. Longmen

Xiaotian Shi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xiaotian Shi şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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