Xiaotian Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiaotian Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xiaotian Yang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xiaotian Yang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xiaotian Yang 26 Mart 1990 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 杨笑天 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xiaotian Yang Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Xiaotian Yang, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 14 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Xiaotian Yang'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Xiaotian Yang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xiaotian Yang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xiaotian Yang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xiaotian Yang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2020 yılında JS Suning Res.

11 Nisan 2021 yılında GZ City

14 Nisan 2022 yılında CZ Mighty Lions

Xiaotian Yang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xiaotian Yang şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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