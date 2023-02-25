Xiaoting Feng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiaoting Feng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xiaoting Feng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xiaoting Feng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xiaoting Feng 22 Ekim 1985 tarihinde Dalian, Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 冯潇霆 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xiaoting Feng Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Xiaoting Feng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Xiaoting Feng'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xiaoting Feng Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mr.xiaoting/

Xiaoting Feng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xiaoting Feng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xiaoting Feng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xiaoting Feng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında SC Guancheng

1 Ocak 2005 yılında DL Shide

17 Şubat 2009 yılında Daegu FC

1 Şubat 2010 yılında Jeonbuk Hyundai

1 Ocak 2011 yılında GZ Evergrande

3 Şubat 2020 yılında SH Shenhua

31 Aralık 2020 yılında GuaZ FC

1 Nisan 2021 yılında SH Shenhua

Xiaoting Feng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xiaoting Feng şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Xiaoting Feng Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 76 maçta 1 gol atmıştır.

Çin Olimpiyat takımında 3 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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