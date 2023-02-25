Xiaoxi Xia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiaoxi Xia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xiaoxi Xia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xiaoxi Xia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xiaoxi Xia 8 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 夏晓曦 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xiaoxi Xia Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına - tarihinde katılmıştır. Xiaoxi Xia'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

Xiaoxi Xia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xiaoxi Xia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xiaoxi Xia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xiaoxi Xia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xiaoxi Xia şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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