Xijie Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xijie Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xijie Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xijie Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xijie Wang 14 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王夕杰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xijie Wang Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Xijie Wang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 22 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Xijie Wang'nin Kunshan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xijie Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xijie Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xijie Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xijie Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında JS Sainty

1 Şubat 2016 yılında JS Suning Res.

17 Haziran 2019 yılında SZ Dongwu

31 Aralık 2019 yılında JS Suning Res.

22 Temmuz 2020 yılında KS FC

Xijie Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xijie Wang şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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