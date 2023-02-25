Xin Geng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xin Geng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xin Geng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xin Geng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xin Geng 5 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 耿鑫 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xin Geng Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 5 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Xin Geng'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Xin Geng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xin Geng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xin Geng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xin Geng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mayıs 2022 yılında SH Port

Xin Geng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xin Geng şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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