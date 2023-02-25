Xin He kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xin He Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xin He adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xin He Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xin He 18 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 和鑫 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xin He Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Septmille yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Xin He'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 31 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

Xin He Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xin He isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Xin He Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xin He futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında GuaZ FC Res.

6 Eylül 2020 yılında CD Rongch. Res.

1 Nisan 2021 yılında CD Rongcheng

28 Nisan 2022 yılında SX Chang'an At.

31 Aralık 2022 yılında CD Rongcheng

Xin He Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xin He şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.