Xin Luo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xin Luo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xin Luo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xin Luo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xin Luo 7 Şubat 1990 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 罗歆 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xin Luo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jingjing Zhou yapmaktadır. Xin Luo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 30 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Xin Luo'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Xin Luo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xin Luo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xin Luo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xin Luo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında BJ Renhe

11 Mart 2020 yılında Henan SSLM Res.

30 Eylül 2020 yılında HN S. Longmen

Xin Luo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xin Luo şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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