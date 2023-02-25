Xin Tang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xin Tang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xin Tang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xin Tang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xin Tang 16 Ekim 1990 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 唐鑫 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xin Tang Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 12 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Xin Tang'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 31 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

Xin Tang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xin Tang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xin Tang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xin Tang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında JX Beidamen

1 Şubat 2013 yılında Qinghai Senke

1 Ocak 2014 yılında GZ City Res.

23 Şubat 2016 yılında GZ Zhicheng

12 Nisan 2021 yılında CD Rongcheng

Xin Tang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xin Tang şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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