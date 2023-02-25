Xin Tian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xin Tian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xin Tian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xin Tian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xin Tian 29 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 田鑫 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xin Tian Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 13 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Xin Tian'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 31 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.

Xin Tian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xin Tian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xin Tian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xin Tian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2018 yılında SD Luneng

Xin Tian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xin Tian şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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