Xin Xu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xin Xu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xin Xu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xin Xu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xin Xu 19 Nisan 1994 tarihinde Shenyang, Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 徐新 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xin Xu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Xin Xu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 18 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Xin Xu'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Xin Xu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xin Xu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xin Xu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xin Xu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Atl. Madrid C

1 Temmuz 2015 yılında Atl. Madrid B

1 Ocak 2016 yılında GZ Evergrande

23 Mart 2021 yılında SD Taishan

18 Nisan 2022 yılında SH Port

Xin Xu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xin Xu şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Xin Xu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 13 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Çin U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Çin U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 5 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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