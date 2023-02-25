Xin Yue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xin Yue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xin Yue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xin Yue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xin Yue 10 Kasım 1995 tarihinde Wuhan, Hubei şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 岳鑫 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xin Yue Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Xin Yue, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 22 Haziran 2015 tarihinde katılmıştır. Xin Yue'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xin Yue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xin Yue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Xin Yue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xin Yue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında DL Aerbin

22 Haziran 2015 yılında HZ Greentown

16 Temmuz 2015 yılında WH Zall

31 Aralık 2015 yılında HZ Greentown

1 Eylül 2016 yılında Vejle BK

30 Haziran 2017 yılında HZ Greentown

Xin Yue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xin Yue şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Xin Yue Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U18 takımında 25 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.