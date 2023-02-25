Xin Zhou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xin Zhou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Xin Zhou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Xin Zhou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Xin Zhou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xin Zhou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Xin Zhou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xin Zhou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xin Zhou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xin Zhou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xin Zhou 11 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 周鑫 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xin Zhou Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Xin Zhou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 24 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Xin Zhou'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Xin Zhou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xin Zhou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Xin Zhou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xin Zhou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında GuaZ FC Res.

1 Temmuz 2016 yılında ZH Suoka

31 Aralık 2016 yılında GuaZ FC Res.

1 Temmuz 2017 yılında LS UCI

31 Aralık 2017 yılında GuaZ FC Res.

1 Ocak 2018 yılında Stabæk Fotball

24 Şubat 2019 yılında SZ FC

28 Nisan 2022 yılında SZ Dongwu

31 Aralık 2022 yılında SZ FC

Xin Zhou kimdir

Xin Zhou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xin Zhou şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Xin Zhou nereli

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