Xing Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xing Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xing Chen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xing Chen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xing Chen 29 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 陈兴 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xing Chen Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Xing Chen'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Xing Chen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xing Chen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xing Chen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xing Chen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2019 yılında MZ Hakka

1 Temmuz 2020 yılında MZ Hakka Res.

1 Ocak 2021 yılında MZ Hakka

4 Ağustos 2022 yılında SX Chang'an At.

31 Aralık 2022 yılında MZ Hakka

Xing Chen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xing Chen şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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