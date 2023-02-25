Xinghan Wu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xinghan Wu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xinghan Wu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xinghan Wu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xinghan Wu 24 Şubat 1993 tarihinde Tianjin şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 吴兴涵 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xinghan Wu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Xinghan Wu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 1 Ocak 2012 tarihinde katılmıştır. Xinghan Wu'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xinghan Wu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xinghan Wu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xinghan Wu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xinghan Wu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında SD Luneng

Xinghan Wu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xinghan Wu şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Xinghan Wu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 17 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Çin U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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