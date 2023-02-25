Xingliang Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xingliang Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xingliang Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xingliang Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xingliang Zhang 2 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张星亮 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xingliang Zhang Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 6 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Xingliang Zhang'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xingliang Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xingliang Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xingliang Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xingliang Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Nisan 2022 yılında TJ Jinmen Tiger

Xingliang Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xingliang Zhang şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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