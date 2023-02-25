Xingyu Hu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xingyu Hu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xingyu Hu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xingyu Hu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xingyu Hu 21 Temmuz 2001 tarihinde Changshou, Chongqing şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 胡兴雨 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xingyu Hu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 2 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Xingyu Hu'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Xingyu Hu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xingyu Hu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xingyu Hu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xingyu Hu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2020 yılında CQ Liangjiang

22 Ekim 2020 yılında SZ Dongwu

31 Aralık 2020 yılında CQ Liangjiang

2 Haziran 2022 yılında CD Rongcheng

Xingyu Hu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xingyu Hu şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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