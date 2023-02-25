Xingyu Ma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xingyu Ma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xingyu Ma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xingyu Ma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xingyu Ma 4 Kasım 1989 tarihinde Qingdao şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 马兴煜 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xingyu Ma Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Xingyu Ma, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 22 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Xingyu Ma'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xingyu Ma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xingyu Ma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xingyu Ma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xingyu Ma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2013 yılında QD Hainiu

31 Aralık 2013 yılında SD Luneng

11 Ocak 2014 yılında QD Hainiu

24 Şubat 2018 yılında HN Jianye

22 Şubat 2023 yılında QD Hainiu

Xingyu Ma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xingyu Ma şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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