Xingyu Wu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xingyu Wu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xingyu Wu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xingyu Wu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xingyu Wu 27 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 吴星宇 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xingyu Wu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 22 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Xingyu Wu'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xingyu Wu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xingyu Wu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xingyu Wu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xingyu Wu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Desp. Brasil

1 Temmuz 2019 yılında SD Taishan Res.

11 Nisan 2021 yılında QD Hainiu

31 Aralık 2021 yılında SD Taishan Res.

22 Nisan 2022 yılında SZ FC

Xingyu Wu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xingyu Wu şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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