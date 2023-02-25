Xinli Peng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xinli Peng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xinli Peng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xinli Peng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xinli Peng 22 Temmuz 1991 tarihinde Chengdu şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 彭欣力 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xinli Peng Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Xinli Peng, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 24 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Xinli Peng'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Xinli Peng Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pengxinli25/

Xinli Peng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xinli Peng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Xinli Peng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xinli Peng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında GZ Evergrande

11 Temmuz 2013 yılında CD Tiancheng

31 Aralık 2013 yılında GZ Evergrande

12 Temmuz 2014 yılında MZ Kejia

31 Aralık 2014 yılında GZ Evergrande

11 Şubat 2015 yılında CQ Lifan

31 Aralık 2015 yılında GZ Evergrande

19 Şubat 2016 yılında CQ Lifan

31 Aralık 2016 yılında GZ Evergrande

28 Şubat 2017 yılında CQ Dangdai Lif.

24 Temmuz 2019 yılında SH Shenhua

Xinli Peng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xinli Peng şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Xinli Peng Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 30 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.