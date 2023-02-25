Xinyu Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xinyu Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xinyu Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xinyu Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xinyu Liu 17 Kasım 1991 tarihinde Shijiazhuang, Hebei şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘鑫瑜 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xinyu Liu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 15 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Xinyu Liu'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xinyu Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xinyu Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xinyu Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xinyu Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2017 yılında SJZ Ever Bright

Xinyu Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xinyu Liu şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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