Xiongtao Deng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiongtao Deng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xiongtao Deng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xiongtao Deng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xiongtao Deng 27 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 邓雄涛 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xiongtao Deng Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 11 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Xiongtao Deng'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xiongtao Deng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xiongtao Deng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Xiongtao Deng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xiongtao Deng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Nisan 2022 yılında MZ Hakka

Xiongtao Deng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xiongtao Deng şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.