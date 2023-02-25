Xipeng Sun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xipeng Sun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xipeng Sun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xipeng Sun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xipeng Sun 1 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 孙锡鹏 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xipeng Sun Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Xipeng Sun'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xipeng Sun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xipeng Sun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xipeng Sun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xipeng Sun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2019 yılında SH Shenxin

31 Aralık 2019 yılında SH Shenhua U19

10 Ekim 2020 yılında Hainiu Res.

31 Aralık 2020 yılında SH Shenhua U19

28 Temmuz 2021 yılında QD Youth Island

31 Aralık 2021 yılında SH Shenhua U19

28 Nisan 2022 yılında CQ Liangjiang

13 Haziran 2022 yılında ZB Qisheng

31 Ağustos 2022 yılında QD Hainiu

Xipeng Sun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xipeng Sun şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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