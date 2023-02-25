Xiqing Ren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xiqing Ren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xiqing Ren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xiqing Ren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xiqing Ren 15 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 任喜庆 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xiqing Ren Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına - tarihinde katılmıştır. Xiqing Ren'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Xiqing Ren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xiqing Ren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xiqing Ren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xiqing Ren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Nisan 2021 yılında SH JD Huilong

31 Aralık 2021 yılında WH Three Towns

Xiqing Ren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xiqing Ren şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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