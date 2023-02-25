Xizhe Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xizhe Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xizhe Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xizhe Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xizhe Zhang 23 Ocak 1991 tarihinde Wuhan, Hubei şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张稀哲 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xizhe Zhang Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Xizhe Zhang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 15 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Xizhe Zhang'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Xizhe Zhang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zhang10xizhe/

Xizhe Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xizhe Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Xizhe Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xizhe Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında BJ Guoan Talent

1 Temmuz 2010 yılında BJ Guoan

1 Ocak 2015 yılında Wolfsburg

15 Temmuz 2015 yılında BJ Guoan

Xizhe Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xizhe Zhang şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Xizhe Zhang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Beijing Black Horse (2006), Beijing Guoan (ab 2007)

Çin takımında 10 numaralı formasıyla 27 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 37 maçta 7 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Çin U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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