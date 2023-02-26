Xola Mlambo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xola Mlambo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xola Mlambo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xola Mlambo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xola Mlambo 24 Haziran 1991 tarihinde Dobsonville, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xola Mlambo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Xola Mlambo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Xola Mlambo'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xola Mlambo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xola Mlambo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Xola Mlambo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xola Mlambo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında All Stars

1 Ocak 2016 yılında Chippa United

5 Ağustos 2016 yılında Bidvest Wits FC

29 Ocak 2018 yılında Orlando Pirates

26 Ekim 2020 yılında AmaZulu FC

14 Temmuz 2022 yılında TS Galaxy FC

Xola Mlambo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xola Mlambo şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.