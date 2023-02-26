Xolani Ngcobo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xolani Ngcobo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Xolani Ngcobo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Xolani Ngcobo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Xolani Ngcobo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xolani Ngcobo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Xolani Ngcobo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xolani Ngcobo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xolani Ngcobo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xolani Ngcobo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xolani Ngcobo 19 Ağustos 1993 tarihinde Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Zakahle Xolani Ngcobo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xolani Ngcobo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Xolani Ngcobo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Xolani Ngcobo'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Xolani Ngcobo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xolani Ngcobo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Xolani Ngcobo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xolani Ngcobo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında United FC

1 Temmuz 2014 yılında Royal Eagles

1 Temmuz 2016 yılında Baroka FC

31 Ocak 2017 yılında T. Royal Zulu

1 Temmuz 2019 yılında Real Kings

1 Ocak 2020 yılında FS Stars

22 Eylül 2020 yılında Uthongathi

27 Temmuz 2022 yılında Royal AM

Xolani Ngcobo kimdir

Xolani Ngcobo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xolani Ngcobo şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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Xolani Ngcobo nereli

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