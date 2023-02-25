Xu Sun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xu Sun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xu Sun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xu Sun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xu Sun 7 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 孙旭 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xu Sun Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 7 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Xu Sun'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Xu Sun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xu Sun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Xu Sun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xu Sun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında QD Jonoon

1 Ocak 2015 yılında Hainiu Res.

7 Temmuz 2015 yılında QD Jonoon

Xu Sun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xu Sun şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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